СВР Украины назвала задержание «разведчика» в Крыму пропагандой

Служба внешней разведки Украины считает пропагандой заявление ФСБ России о задержании россиянина, работающего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Информация ФСБ России о якобы разоблачении спецслужб Украины на территории оккупированного АР Крыма направлена на формирование соответствующего фона для проведения неформального заседания Совета ООН по крымским вопросам 17 марта», — говорится в сообщении СВР Украины.

Также в СВР заявили, что Россия пытается переложить ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу «Крымской платформы».

«Крымская платформа» — международная площадка, на которой власти Украины планируют обсуждать вопрос присоединения Крыма к Украине. 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вопросе «деоккупации и реинтеграции» Крыма, которым запустил работу «Крымской платформы».