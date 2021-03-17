СВР Украины назвала задержание «разведчика» в Крыму пропагандой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
В Англии испортили граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы Технологии и медиа, 01:43 США введут санкции против России из-за «вмешательство» в выборы-2020 Политика, 01:33 «Реал» впервые за три года пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:06 СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля на Дамаск Политика, 01:04 «Манчестер Сити» прошел в 1/4 ЛЧ после двух сухих побед над «Боруссией» Спорт, 01:02 В России началось тестирование системы онлайн-голосования Политика, 01:00 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 00:50 СВР Украины назвала задержание «разведчика» в Крыму пропагандой Политика, 00:47 Налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне россиян Общество, 00:30 НАТО отчиталось о росте оборонных расходов в год пандемии Политика, 00:09 Google вслед за Apple решил снизить комиссию для разработчиков приложений Технологии и медиа, 00:05 Счетная палата указала на «системные недостатки» газификации в России Бизнес, 00:01 ЦСКА и «Зенит» сыграют на результат «Спартака». Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства Экономика, 00:00
Политика ,  
0 

СВР Украины назвала задержание «разведчика» в Крыму пропагандой

Служба внешней разведки Украины считает пропагандой заявление ФСБ России о задержании россиянина, работающего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Информация ФСБ России о якобы разоблачении спецслужб Украины на территории оккупированного АР Крыма направлена на формирование соответствующего фона для проведения неформального заседания Совета ООН по крымским вопросам 17 марта», — говорится в сообщении СВР Украины.

Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Политика
Фото:Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Также в СВР заявили, что Россия пытается переложить ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу «Крымской платформы».

«Крымская платформа» — международная площадка, на которой власти Украины планируют обсуждать вопрос присоединения Крыма к Украине. 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вопросе «деоккупации и реинтеграции» Крыма, которым запустил работу «Крымской платформы».

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму был задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку. По данным ведомства, задержанный собирал информацию о различных объектах в регионе, также у него найдено взрывное устройство. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчину арестовали на два месяца.

СВР Украина ФСБ Крым
Материалы по теме
На Украине прошли обыски по делу о договоре с Россией о флоте в Крыму
Политика
Украина обвинила ФСБ в причастности к кибератаке на сайты правительства
Политика
ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter