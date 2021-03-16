Супруг Елизаветы II покинул больницу спустя месяц после госпитализации

Принц Филипп (Фото: Matthew Childs / Reuters)

Британский принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после 28 дней пребывания в больнице, передает Assosiated Press.

Cначала его отъезд из клиники попал на снимки фотографов, дежуривших у дверей частной клиники, а позднее выписку Филиппа подтвердил представитель Букингемского дворца. «Его Королевское Высочество желает поблагодарить весь медицинский персонал, который заботился о нем как в больнице короля Эдуарда VII, так и в больнице Святого Варфоломея, а также всех, кто прислал свои добрые пожелания», — приводится заявление на сайте агентства.

16 февраля принц Филипп был госпитализирован в лондонскую больницу короля Эдуарда VII. Отмечалось, что госпитализация — это мера предосторожности, которую приняли его лечащие врачи, поскольку герцог почувствовал недомогание. Позже его перевели в больницу Святого Варфоломея, где его продолжили лечить от инфекции, а также сделали операцию на сердце.

Ранее, в январе этого года, принц с супругой королевой Великобритании Елизаветой II публично сделали прививки от COVID-19. Какая именно вакцина использовалась, не сообщалось, но в настоящее время в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.