Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Аналитики сообщили о резком снижении предложения новостроек в Москве Недвижимость, 13:36 Ярославский губернатор выразил соболезнования семье умершего хоккеиста Спорт, 13:34 В Думе сообщили об обсуждении ЦИК голосования Донбасса на думских выборах Политика, 13:33 Черные глубины интернета: чем Dark Web грозит бизнесу в 2021 году Pro, 13:26 Кремль напомнил о ситуации с COVID на вопрос о возобновлении полетов в ЕС Общество, 13:25 На северо-западе Франции обнаружили новый штамм коронавируса Общество, 13:23 Какие страны Европы отказываются от AstraZeneca. Инфографика Общество, 13:22 Кремль допустил дальнейшее снятие ограничений из-за коронавируса Политика, 13:19 Губернатор пообещал «прекрасный лес» на месте полигона в Шиесе Общество, 13:19 КХЛ начнет матчи с минуты молчания в память об умершем защитнике Спорт, 13:13 Дрейк вошел в историю Billboard наравне с The Beatles и Арианой Гранде Стиль, 13:11 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 13:10 Кремль исключил влияние итогов осенних выборов на отставки губернаторов Политика, 13:07 Рэй Далио предположил запрет на криптовалютные инвестиции в США Крипто, 13:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

На северо-западе Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Во французской провинции Бретань, на северо-западе страны, выявлен новый вариант коронавируса. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны.

«После выявления путем секвенирования в Бретани нового варианта [коронавируса] (производного от Clade 20 °C) органы здравоохранения принимают необходимые меры по мониторингу и поддержке», — говорится в сообщении.

Во Франции разработали уничтожающую коронавирус маску
Общество
Фото:boutique.bioserenity.com

По данным Минздрава страны, 13 марта было выявлено 79 случаев заболевания COVID-19, и восемь из них пришлось на новый вариант коронавируса. В ведомстве указывают, что первые результаты анализов не позволяют сделать выводы о повышенной опасности или заразности этой мутации.

Сейчас врачи проводят исследования этого варианта. В планах у ученых провести эксперименты, которые покажут, как новый вид COVID-19 реагирует на вакцинацию и антитела, которые появились во время заболевания «классическим» вариантом вируса.

За сутки, предшествующие 15 марта, во Франции выявлен 6 471 заболевший коронавирусом, следует из информации французского Минздрава. Умерли за сутки 333 человека. Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 4 млн случаев заражения COVID-19 и 90 788 смертей из-за коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак РБК Pro: как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

С середины января Франция ужесточила правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового, «африканского» штамма коронавируса. Все, кто прибывает в страну из-за пределов ЕС, должны пройти недельный карантин. С собой у них должен быть отрицательный тест на COVID-19.

коронавирус Франция новый штамм коронавируса
Материалы по теме
Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Власти Франции допустили блокировку поставок вакцин от COVID-19
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter