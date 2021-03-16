На северо-западе Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Во французской провинции Бретань, на северо-западе страны, выявлен новый вариант коронавируса. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны.

«После выявления путем секвенирования в Бретани нового варианта [коронавируса] (производного от Clade 20 °C) органы здравоохранения принимают необходимые меры по мониторингу и поддержке», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава страны, 13 марта было выявлено 79 случаев заболевания COVID-19, и восемь из них пришлось на новый вариант коронавируса. В ведомстве указывают, что первые результаты анализов не позволяют сделать выводы о повышенной опасности или заразности этой мутации.

Сейчас врачи проводят исследования этого варианта. В планах у ученых провести эксперименты, которые покажут, как новый вид COVID-19 реагирует на вакцинацию и антитела, которые появились во время заболевания «классическим» вариантом вируса.