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Во Франции разработали уничтожающую коронавирус маску

Французская компания BioSerenity разработала защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Данная маска способна уничтожать любые вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Столь мощный эффект в борьбе с вирусами достигается благодаря специальному текстильному слою, убивающему вирус за счет использования молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака. При этом срок действия у такого средства защиты ограничен — не более четырех часов.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По информации телеканала, приобрести новое средство защиты можно уже с 16 февраля. Стоимость такой маски составить 1,49 евро (около 133 руб.). В компании также подчеркнули, что позднее будет запущена «хирургическая версия» изделия. Его стоимость составит 0,44 евро (около 40 руб.).

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что ношение сразу двух защитных масок может привести к негативным последствиям. По ее словам, из-за меньшей проходимости воздуха вокруг носа создается повышенное содержание углекислого газа, что может привести к усталости и сонливости. При этом специалист отметила, что двойной слой из масок действительно лучше защищает от попадания вируса в организм.

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