Аксенов исключил наказание для выругавшейся во время совещания министра

Арина Новосельская (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Крымского министра культуры Арину Новосельскую, которая выругалась в прямом эфире, не будут наказывать. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

«Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично — 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать», — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов проводил совещание по видеосвязи с министрами по вопросам реализации инфраструктурных проектов. Микрофон неожиданно переключился на Новосельскую в момент, когда она нецензурно выразилась, ругая видеосвязь.

Аксенов потребовал провести служебное расследование.