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Аксенов исключил наказание для выругавшейся во время совещания министра

Арина Новосельская
Арина Новосельская (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Крымского министра культуры Арину Новосельскую, которая выругалась в прямом эфире, не будут наказывать. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

«Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично — 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать», — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов проводил совещание по видеосвязи с министрами по вопросам реализации инфраструктурных проектов. Микрофон неожиданно переключился на Новосельскую в момент, когда она нецензурно выразилась, ругая видеосвязь.

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Аксенов потребовал провести служебное расследование.

Новосельская извинилась, сказав, что у нее возникли технические проблемы. Позже она пояснила, что во время совещания перестала работать техника. Из-за этого Новосельская не слышала, что происходит в ходе видеоконференции. «У меня вырвались непарламентские выражения», — пояснила глава крымского минкульта.

Новосельская стала министром культуры Крыма в 2014 году. До этого работала преподавателем Симферопольского музыкального училища, была директором школы эстетического воспитания, художественным руководителем Крымского академического театра кукол и заместителем министра культуры.

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