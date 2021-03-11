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Министр культуры Крыма объяснила свой мат на совещании с Аксеновым

Арина Новосельская
Арина Новосельская (Фото: mkult.rk.gov.ru)

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурной фразой, извинилась и объяснила произошедшее.

«Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи. — РБК), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения», — заявила она в комментарии телеканалу «Крым 24».

По ее словам, сейчас она больше всех переживает из-за этой ситуации.

Министр культуры Крыма выругалась матом во время совещания с Аксеновым
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Ранее 11 марта в Крыму провели селекторное совещание по видеосвязи, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В ходе выступления Аксенова Новосельская неожиданно подключилась, когда нецензурно выразилась, ругая видеосвязь.

Глава региона возмутился произошедшим, попросил министра культуры успокоиться и поручил провести служебное расследование. Новосельская сразу извинилась перед коллегами, пояснив, что у нее «машина отключилась».

Похожий случай произошел в декабре 2020 года, когда на совещании с Сергеем Аксеновым у начальника трудовой инспекции Крыма Игоря Зворского неожиданно включился микрофон. В тот момент он разговаривал по телефону, используя нецензурную лексику. Тогда губернатор попросил чиновника отключить микрофон, а Зворский извинился.

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