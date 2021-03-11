Министр культуры Крыма объяснила свой мат на совещании с Аксеновым

Арина Новосельская (Фото: mkult.rk.gov.ru)

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурной фразой, извинилась и объяснила произошедшее.

«Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи. — РБК), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения», — заявила она в комментарии телеканалу «Крым 24».

По ее словам, сейчас она больше всех переживает из-за этой ситуации.

Ранее 11 марта в Крыму провели селекторное совещание по видеосвязи, где рассматривался ход работ на объектах культуры. В ходе выступления Аксенова Новосельская неожиданно подключилась, когда нецензурно выразилась, ругая видеосвязь.