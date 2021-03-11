Министр культуры Крыма выругалась матом во время совещания с Аксеновым

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, выругавшейся во время селекторного совещания по видеосвязи.

Во время совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов региона, Новосельская неожиданно подключилась в тот момент, когда нецензурно выразилась, ругая видеосвязь. «Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Коллеги, это что такое вообще? Провести служебное расследование», — отреагировал Аксенов.

Министр извинилась перед коллегами. «У меня машина отключилась», — объяснила она.