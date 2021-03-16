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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали число лечившихся от COVID-19 на пике пандемии

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Около 1 млн 250 тыс. человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«До 270 тыс. коек было в пике развернуто, и под наблюдением находились до 1 млн 250 тыс. человек на пике заболеваемости», — сказал он.

По его словам, медицинская служба с такими объемами и нагрузкой справлялась.

Также Мурашко отметил, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, включая британскую мутацию.

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В феврале о регистрации первой в мире тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса сообщали в Роспотребнадзоре. Разработкой занимался Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Позже руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о регистрации первой в России тест-системы для выявления двух мутаций, встречающихся у «британского» штамма коронавируса. Эту тест-систему создали на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава совместно с компанией «ДНК-технологии».

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Новый штамм коронавируса был выявлен впервые в Великобритании в декабре. «Британский» вариант распространился в десятках стран. Новые мутации SARS-CoV-2 обнаружили также в ЮАР, Японии, Бразилии, Финляндии.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала эпидемии коронавирусом заразились 4,4 млн человек. Из них 4 млн уже выздоровели, 92,4 тыс. человек скончались. Таким образом, на сегодня в стране насчитывается 303,9 тыс. активных случаев COVID-19.

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