В Минздраве назвали число лечившихся от COVID-19 на пике пандемии

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Около 1 млн 250 тыс. человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«До 270 тыс. коек было в пике развернуто, и под наблюдением находились до 1 млн 250 тыс. человек на пике заболеваемости», — сказал он.

По его словам, медицинская служба с такими объемами и нагрузкой справлялась.

Также Мурашко отметил, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, включая британскую мутацию.