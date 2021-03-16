Роскачество выявило запрещенные красители в вишневом соке и нектаре

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В вишневом нектаре и соке нескольких торговых марок, представленных на российском рынке, содержатся запрещенные синтетические красители и ароматизаторы. К таким выводам пришли эксперты Роскачества, результаты исследования опубликованы на сайте организации. Всего организация исследовала вишневые соки и нектары 25 торговых марок.

«Было выявлено, что торговые марки «Дары Азербайджана» и «Плодовое» имеют в составе синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров», — говорится в сообщении Роскачества. В восстановленном соке марки «Дары Азербайджана» также была обнаружена не заявленная в маркировке лимонная кислота в количестве, превышающем установленную норму.

Нектар торговой марки «Первый урожай», предназначенный для детского питания, имеет превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол (ОМФ) в пять раз, что является опасным нарушением технического регламента, указали в организации.

Также в ходе проверки было установлено, что компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам, содержатся в восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай». В образцах четырех торговых марок зафиксировано высокое содержание натрия, косвенно указывающее на то, что вода в составе напитков недостаточно хорошо подготовлена. Причиной этого может быть неэффективная работа всей системы водоочистки на предприятии, предположили в Роскачестве.

Вкус и аромат нектаров еще двух торговых марок — «Плодовое» и «Соки Крыма» — оказались слабовыраженными. В нектаре «Мой» вместо вишни присутствуют антоцианы черной моркови, выступающие в качестве красителя, а в восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Плодовое», помимо слабовыраженных вкуса и аромата, отсутствовали антоцианы вишни, было низким содержание (или полностью отсутствовали) сорбита, яблочной кислота и калия, которые являются природными компонентами вишни и сока из нее.