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Роскачество выявило запрещенные красители в вишневом соке и нектаре

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В вишневом нектаре и соке нескольких торговых марок, представленных на российском рынке, содержатся запрещенные синтетические красители и ароматизаторы. К таким выводам пришли эксперты Роскачества, результаты исследования опубликованы на сайте организации. Всего организация исследовала вишневые соки и нектары 25 торговых марок.

«Было выявлено, что торговые марки «Дары Азербайджана» и «Плодовое» имеют в составе синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров», — говорится в сообщении Роскачества. В восстановленном соке марки «Дары Азербайджана» также была обнаружена не заявленная в маркировке лимонная кислота в количестве, превышающем установленную норму.

Нектар торговой марки «Первый урожай», предназначенный для детского питания, имеет превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол (ОМФ) в пять раз, что является опасным нарушением технического регламента, указали в организации.

Также в ходе проверки было установлено, что компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам, содержатся в восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай». В образцах четырех торговых марок зафиксировано высокое содержание натрия, косвенно указывающее на то, что вода в составе напитков недостаточно хорошо подготовлена. Причиной этого может быть неэффективная работа всей системы водоочистки на предприятии, предположили в Роскачестве.

Вкус и аромат нектаров еще двух торговых марок — «Плодовое» и «Соки Крыма» — оказались слабовыраженными. В нектаре «Мой» вместо вишни присутствуют антоцианы черной моркови, выступающие в качестве красителя, а в восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Плодовое», помимо слабовыраженных вкуса и аромата, отсутствовали антоцианы вишни, было низким содержание (или полностью отсутствовали) сорбита, яблочной кислота и калия, которые являются природными компонентами вишни и сока из нее.

Вишневые нектары Kuban и «Соки Крыма» также содержат недостаточное количество яблочной кислоты, калия и сорбита. Это значит, что соковой части в них меньше 25% и они не могут называться нектарами.

РБК направил запрос производителям соков «Дары Азербайджана», «Первый урожай», «Плодовое», «Соки Крыма», «Мой» и Kuban.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Большинство исследуемых торговых марок было произведено в России, три — в Армении и одна — в Германии. Вишневый нектар и сок исследовались по 451 показателю, из них 22 — обязательные показатели безопасности. Продукция 15 торговых марок — «Арарат», «Ашан», «Вико», «Лента», «Мамина дача», «Сады Придонья», «Теди», «Я», A cappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara, Rich — соответствовала всем требованиям законодательства.

В Роскачестве не первый раз исследуют соки и нектары. Так, ранее организация проверила 33 марки яблочного сока и 39 торговых марок восстановленного томатного сока. Среди исследованных яблочных соков были выявлены 4 торговые марки, которые в большей степени являются «сокосодержащими продуктами», поскольку что в них содержалось меньше полезных веществ, чем в других исследованных соках. В некоторых из исследуемых томатных соков был обнаружен не указанный в составе сахар. Кроме того, при их производстве была нарушена технология восстановления напитка, его слишком сильно разбавляли водой.

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