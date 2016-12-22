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Роскачество проверило яблочный сок в пакетах
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Роскачество проверило яблочный сок в пакетах
Общество, 08:00
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Роскачество проверило яблочный сок в пакетах

Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в РБК.

Речь идет о марках соков «4 сезона», «Агуша», «Вико», «Волжский Посад», «Дары Кубани», «Добрый», «Иваныч», «Золотая Русь», «О!», «Просто Азбука», «Сады Придонья», «Тема», «Фруктовый сад», «Фрутоняня», «Я», Fine life, Global Village, J7, Rich, Santal и Villa Dini.

При анализе в Роскачестве выявили четыре марки, которые «в большей степени являются сокосодержащими продуктами, чем соками» — «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день». Отмечается, что в них содержится меньше полезных веществ, чем в других исследованных соках. Также повышенное содержание солей натрия обнаружено в соках марок 7 Heaven, О’кей, Life Premium и Swell, что говорит о плохом качестве воды, взятой для их изготовления.

Специалисты установили, что лучший сок производится в Краснодарском крае (5 торговых марок, претендующих на знак качества) и Липецкой области (4). Сок повышенного качества также производится в Волгоградской и Московской областях, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Адыгее.

Эксперты проверяли яблочный сок на содержание нитратов, пестицидов, красителей и консервантов, при этом ни в одном из образцов не были найдены микроорганизмы, плесени и подсластители.

Самыми дешевые яблочные соки производят фирмы «Дары Кубани» (39 руб. за пачку), «Волжский Посад» (39,9 руб.) и «Удачный» (39,99 руб.). Самыми дорогие соки — от Granini (323,8 руб. за пачку), Pago (203,6 руб.) и Swell (166,6 руб.).

В октябре Роскачество проверило 40 марок светлого пива, назвав продукцию 11 из них товарами с повышенным качеством. Это Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial (импортное), Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant. При этом пиво «Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара» на самом деле является пивным напитком, так как производители не соблюли пропорции — 80% солода и 20% несоложеных продуктов.

Теги: Роскачество , проверка , напитки
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