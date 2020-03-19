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Общество ,  
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Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Производители томатного сока не всегда указывают достоверную информацию о составе продукта. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, исследовавшие 39 торговых марок восстановленного томатного сока.

Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта. Это нарушение требований технического регламента о маркировке продукта. В соках шести торговых марок могла быть нарушена технология восстановления томатного сока — производитель добавил больше воды, чем полагается по регламентам, выяснили эксперты.

Кроме того, в соках трех марок — «Широкий Карамыш», Sava и «Мостовские соки» — эксперты обнаружили консерванты (сорбиновую кислоту). Консерванты запрещено добавлять в любую соковую продукцию, поэтому напитки этих торговых марок нельзя назвать соком, отметили в Роскачестве.

Теме не менее, в Роскачестве пришли к выводу, что вся исследованная продукция безопасна. Специалисты также не обнаружили в продукции молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору томатного сока. Специалисты посоветовали обращать внимание на маркировку товара. На этикетке может быть написано несколько вариантов названия продукта: сок, нектар или сокосодержащий напиток. В нектаре, как правило, содержится от 20 до 50% сока, в сокосодержащем напитке — не менее 10%.

Теги: Роскачество, сок, напитки
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