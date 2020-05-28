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СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

Союз производителей безалкогольных напитков попросил у правительства снять пошлины на ввоз 145 видов сырья и оборудования. В противном случае цены на напитки за полтора года могут подняться в среднем на 10–12%, сообщили на рынке
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Из-за роста стоимости импортного сырья на фоне ослабления рубля, угрозы нестабильного спроса и проблем с поставками на фоне эпидемии коронавируса Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН) попросил у правительства дополнительную поддержку, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего обращения.

СПБН, который объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в России, предложил обнулить пошлины на ввоз из-за рубежа 145 видов сырья и оборудования. Эти обязательные сборы действуют в том числе в отношении импортных замороженных фруктов и ягод, экстрактов, смесей растительных жиров, сырья и материалов для производства молочной продукции, ягодного пюре, фруктовых соков и красителей.

Сейчас эти товары облагаются пошлинами от 3 до 15%. Обнулить сборы СПБН предложил только для товаров, которые не выпускаются в России или не имеют аналогов. По словам источника издания на рынке, в противном случае цены на напитки за полтора года могут вырасти в среднем на 10–12%.

Пока производители сдерживают рост цен за счет имеющихся запасов сырья, но без дополнительной поддержки государства им не обойтись, предупредили в СПБН. Инициативу союза предлагается включить в план правительства по восстановлению экономики. В аппарате премьер-министра Михаила Мишустина не ответили на запрос издания.

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Фото: Виктор Борисов / ТАСС

В список пострадавших из-за распространения коронавируса отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы и дополнительное образование. 13 апреля в перечень вошли также стоматологии и кинотеатры. Помимо этого, в список по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских бизнес-объединения сочли перечень правительства недостаточным и попросили поддержать все отрасли экономики.

Автор: Виктория Полякова
Теги: квас, соки, пошлины
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