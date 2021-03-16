МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье

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Утром и днем местами в Москве и Подмосковье ожидается туман с видимостью 200–700 м. Об этом сообщает главное управление МЧС по Московской области.

«В ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», — говорится в сообщении.

В ведомстве дали советы, как максимально обезопасить себя во время тумана. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, порекомендовали не выходить на улицу, пешеходам — быть предельно внимательными при переходе улиц, а водителям — снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе в начале недели ожидается теплая для этого времени года погода — плюс 2–5 градусов. По его словам, весна в регионе «приходит медленно», и устойчивая температура 15–18 градусов тепла установится в центре европейской части России через месяц-полтора.