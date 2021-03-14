Иркутское МЧС попросило не сжигать чучела Масленицы из-за ветра

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Организаторам масленичных гуляний в Иркутской области рекомендуется во время праздника не сжигать традиционные чучела из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС.

«При сильном ветре высок риск пожарной опасности и распространения огня на большую площадь при сжигании Масленицы», — пояснили в ведомстве. Порывы ветра в регионе достигают 27 м/с. Из-за них в 43 населенных пунктах начались перебои с электричеством.

МЧС указало, что праздничные мероприятия в воскресенье запланированы на 212 площадках по всей области.

В 2021 году жители России отмечали Масленицу с 8 по 14 марта. Несмотря на пандемию коронавируса, россияне отпраздновали событие, хотя и с некоторыми ограничениями. В арт-парке «Никола-Ленивец» по случаю Масленицы сожгли 24-метровый арт-объект из лозы, похожий на замок.