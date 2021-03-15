Синоптик спрогнозировал теплую погоду в Москве и на Дальнем Востоке

В начале недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днем температура будет в диапазоне 2-5 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Амурской области и Хабаровском крае температура днем будет достигать 10-12 градусов тепла. Таким образом, она превысит норму на 10-12 градусов.

В Москве ночь с 9 на 10 марта стала самой холодной за эту весну, температура тогда опустилась до минус 21,2 градуса. Также та ночь обновила рекорд 1945 года для 10 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.