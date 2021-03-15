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Синоптик спрогнозировал теплую погоду в Москве и на Дальнем Востоке

В начале недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днем температура будет в диапазоне 2-5 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Амурской области и Хабаровском крае температура днем будет достигать 10-12 градусов тепла. Таким образом, она превысит норму на 10-12 градусов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве ночь с 9 на 10 марта стала самой холодной за эту весну, температура тогда опустилась до минус 21,2 градуса. Также та ночь обновила рекорд 1945 года для 10 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После этого в Москве и Подмосковье началось потепление. Тишковец отмечал, что весь март ночью будет слабый минус, а днем — слабый плюс. Это будет сопровождаться таянием снега и слякотью. Выше нуля температура поднимется не раньше последней декады месяца.

Гидрометцентр Роман Вильфанд погода
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