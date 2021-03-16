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Политика ,  
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Депутат бундестага назвал условие для признания Западом Крыма российским

Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита, заявил «РИА Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — считает Гердт.

Говоря о причинах отказа государств признавать новый статус полуострова, он отметил, что в этом случае Западу придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

В Крыму отменили ограничения по COVID-19 для годовщины референдума
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат назвал мнения об «аннексированном и оккупированном» Крыме «чистого рода политической спекуляцией». По его мнению, референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России, проводился в соответствии с международным правом и был «вполне легитимным».

В конце февраля немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со стороны Украины со «средневековыми методами осады». По его словам, это «античеловечный подход», когда Киев говорит: «это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад», но одновременно решает перекрыть водоснабжение региона.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума. Однако Украина и страны Запада не признали результаты голосования. В середине марта ЕС продлил на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении российских и украинских физических лиц и организаций за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

бундестаг депутат Крым Альтернатива для Германии
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