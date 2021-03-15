В Крыму отменили ограничения по COVID-19 для годовщины референдума

На территории Крыма запрещено проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Но для мероприятий, связанных с годовщиной присоединения полуострова к России, решили сделать исключение

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории республики в связи с пандемией коронавируса. Он разрешил проводить массовые мероприятия, связанные с годовщиной присоединения региона к России, несмотря на действующие ограничения.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, [организуемых] всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов», — говорится в документе.

Из-под действия ограничений также выведено проведение смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках реализации общественного проекта «Юнармия. Мы — дети Крымской весны», намеченное на 20 марта.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В соответствии с действовавшей до этого редакцией указа о введении режима повышенной готовности на территории Крыма были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Исключение делалось только для спортивных соревнований на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и тестов ГТО с не более чем 50 участниками.