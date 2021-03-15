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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму отменили ограничения по COVID-19 для годовщины референдума

На территории Крыма запрещено проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Но для мероприятий, связанных с годовщиной присоединения полуострова к России, решили сделать исключение
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории республики в связи с пандемией коронавируса. Он разрешил проводить массовые мероприятия, связанные с годовщиной присоединения региона к России, несмотря на действующие ограничения.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, [организуемых] всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов», — говорится в документе.

Из-под действия ограничений также выведено проведение смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках реализации общественного проекта «Юнармия. Мы — дети Крымской весны», намеченное на 20 марта.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В соответствии с действовавшей до этого редакцией указа о введении режима повышенной готовности на территории Крыма были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Исключение делалось только для спортивных соревнований на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и тестов ГТО с не более чем 50 участниками.

В Марий Эл отменили ограничения на поездки за рубеж из-за COVID-19
Общество
Йошкар-Ола,&nbsp;Республика Марий Эл

Крым вошел в состав России в результате событий 2014 года на Украине. Тогда 16 марта в регионе провели референдум (его не признала большая часть международного сообщества), на котором более 96% участников высказались за вхождение в состав России. Уже несколько лет с тех пор в Крыму в середине марта проводят торжественные мероприятия, посвященные этому событию. В 2021 году большая часть мероприятий проходит с 11 по 19 марта. На 18 марта намечен традиционный мотопробег с байкерской группировкой «Ночные волки».

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В 2020 году программа мероприятий из-за эпидемии коронавируса была частично ограничена, но, несмотря на это, годовщину присоединения к России в регионе все же отметили. Тогда в Крым лично прибыл Владимир Путин. Режим повышенной готовности, ограничивающий проведение массовых мероприятий с численностью участников более чем 50 человек, был введен в регионе 17 марта 2020 года, одновременно ограничения были введены и в Севастополе.

Автор
Георгий Тадтаев
присоединение Крыма годовщина пандемия
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