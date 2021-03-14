Строительство опреснителя в Ялте оценили в 3 млрд руб.

Строительство системы опреснения морской воды в Ялте обойдется в 3 млрд руб. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, его слова передает «Интерфакс».

«По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств около 3 млрд рублей — сегодня прикинули, источники финансирования есть», — сказал Аксенов.

По его словам, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. Аксенов отметил, что только опреснение даст гарантированный результат для решения проблемы с пресной водой на полуострове.

В октябре 2020 года правительство сообщало, что направит на опреснение воды для Крыма и Севастополя 8,2 млрд руб. Всего на строительство сооружений по опреснению морской воды из федерального бюджета было запланировано 7,8 млрд руб., а 400 млн руб. — из регионального бюджета.

Помимо этого, в 2021 году власти запланировали построить новые сети для городского водохранилища Севастополя, а также завершить строительство очистных сооружений на юге города. На это предусмотрено 9,5 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно.