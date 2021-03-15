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Политика ,  
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Путин назначил Медведева на новую должность

Дмитрий Медведев и Владимир Путин
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на должность своего заместителя в президентском совете по науке и образованию. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав совета также включены помощник Путина Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

В указе главы государства отмечено, что совет создан для развития научно-технической сферы и образования, определения приоритетов научного развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством инновационных проектов государственного значения и программ, которые требуют отдельного решения президента.

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<p>Владимир Путин</p>

В середине января 2020 года Медведев объявил об уходе из правительства. Свое решение премьер объяснил желанием дать президенту возможность реализовать предложения по реформе политической системы, о которых Путин заявил в своем послании Федеральному собранию. На следующий день президент подписал указ о назначении Медведева заместителем главы Совета безопасности России.

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