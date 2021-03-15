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Политика ,  
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Путин создал при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В правительстве появится комиссия по научно-технологическому развитию. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в состав комиссии войдут представитель аппарата Совета безопасности, министры науки и высшего образования, финансов, промышленности и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, цифрового развития либо их заместители.

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Новый правительственный орган должен ежегодно до 1 сентября представлять в Совет при президенте по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения.

Комиссия должна будет также координировать деятельность федеральных органов по вопросам научно-технической политики и инновационных проектов, заниматься в том числе вопросами планирования в проекте федерального бюджета расходов на научные исследования.

В начале февраля Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны, а также создать специальную комиссию по этому вопросу. «Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации при принятии и реализации решений в области научно-технической политики», — сказал Путин, передали в пресс-службе Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Из документа следует, что основными задачами программы станут развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики.

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