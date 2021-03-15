Путин создал при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В правительстве появится комиссия по научно-технологическому развитию. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в состав комиссии войдут представитель аппарата Совета безопасности, министры науки и высшего образования, финансов, промышленности и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, цифрового развития либо их заместители.

Новый правительственный орган должен ежегодно до 1 сентября представлять в Совет при президенте по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения.

Комиссия должна будет также координировать деятельность федеральных органов по вопросам научно-технической политики и инновационных проектов, заниматься в том числе вопросами планирования в проекте федерального бюджета расходов на научные исследования.