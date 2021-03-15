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Власти Израиля решили возобновить авиасообщение со всеми странам

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Аэропорт Бен-Гурион в Израиле (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

С 16 марта Израиль возобновит двустороннее авиасообщение со всеми странами Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны в Telegram.

«Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Однако ряд ограничений все же останется. Так, число прибывающих рейсов «будет ограничено в соответствии с квотой 3 тыс. человек в день, в аэропорту сохранятся правила социального дистанцирования, а также будет осуществляться тестирование на коронавирусную инфекцию». Кроме того, Министерство здравоохранения Израиля оставило за собой право отменить «любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения».

Ранее в связи массовой вакцинацией Израиль ослабил ограничения по коронавирусу. Так, с 8 марта в страну разрешили въезд некоторым категориям иностранцев, был также снят запрет на возвращение израильтян.

Израиль — мировой лидер по вакцинации от коронавируса. По данным трекера Bloomberg, там ввели 9,2 млн доз вакцины, а на 100 жителей в среднем по стране приходится 102,63 дозы. Для сравнения, в США на 100 человек приходится 32,25, а в России — 5,11 дозы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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