Власти Израиля решили возобновить авиасообщение со всеми странам

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

С 16 марта Израиль возобновит двустороннее авиасообщение со всеми странами Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны в Telegram.

«Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля», — говорится в сообщении ведомства.

Однако ряд ограничений все же останется. Так, число прибывающих рейсов «будет ограничено в соответствии с квотой 3 тыс. человек в день, в аэропорту сохранятся правила социального дистанцирования, а также будет осуществляться тестирование на коронавирусную инфекцию». Кроме того, Министерство здравоохранения Израиля оставило за собой право отменить «любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения».

Ранее в связи массовой вакцинацией Израиль ослабил ограничения по коронавирусу. Так, с 8 марта в страну разрешили въезд некоторым категориям иностранцев, был также снят запрет на возвращение израильтян.