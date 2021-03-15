Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о местонахождении Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле ничего не знают о том, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный, в конце февраля этапированный из «Матросской Тишины». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь главы государства добавил, что информацию о местонахождении того или иного осужденного в администрацию президента «никто не предоставляет».

«Это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями», — сказал Песков.