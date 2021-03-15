Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о местонахождении Навального

Ранее сообщалось, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Однако официального подтверждения того, что оппозиционер доставлен туда, пока нет. В понедельник на странице Навального в Twitter появилось сообщение, что его адвокаты находятся у входа в ИК-2 в Покрове, но им не сообщают, в колонии их клиент или нет.
«Нам сказали ждать. Мы сказали, что мы к Навальному. Нам сказали, что руководству доложили, ждите. Мы спросили, тут ли он, нам сказали, что не могут сказать. Мы полтора часа стоим, ждем», — заявил РБК утром в понедельник адвокат Навального Вадим Кобзев.
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле правильной практику, когда ни адвокаты, ни близкие не знают, где находится осужденный, Песков посоветовал обращаться за разъяснениями во ФСИН, так как в Кремле не знают о правилах информирования родных и близких осужденного о его местонахождении.
2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Заявителем был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру. В 2008 году Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компанией». В обвинении утверждалось, что «Главподписка» нанимала субподрядчиков, которым платила меньше, чем ей платили фирмы-заказчики. СК и суд сочли это мошенничеством, ЕСПЧ постановил, что это неотличимо от обычной предпринимательской деятельности.