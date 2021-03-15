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Дело Навального ,  
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Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о местонахождении Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле ничего не знают о том, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный, в конце февраля этапированный из «Матросской Тишины». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь главы государства добавил, что информацию о местонахождении того или иного осужденного в администрацию президента «никто не предоставляет».

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Фото:Denis Balibouse / Reuters

«Это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Однако официального подтверждения того, что оппозиционер доставлен туда, пока нет. В понедельник на странице Навального в Twitter появилось сообщение, что его адвокаты находятся у входа в ИК-2 в Покрове, но им не сообщают, в колонии их клиент или нет.

«Нам сказали ждать. Мы сказали, что мы к Навальному. Нам сказали, что руководству доложили, ждите. Мы спросили, тут ли он, нам сказали, что не могут сказать. Мы полтора часа стоим, ждем», — заявил РБК утром в понедельник адвокат Навального Вадим Кобзев.

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Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле правильной практику, когда ни адвокаты, ни близкие не знают, где находится осужденный, Песков посоветовал обращаться за разъяснениями во ФСИН, так как в Кремле не знают о правилах информирования родных и близких осужденного о его местонахождении.

2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Заявителем был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру. В 2008 году Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компанией». В обвинении утверждалось, что «Главподписка» нанимала субподрядчиков, которым платила меньше, чем ей платили фирмы-заказчики. СК и суд сочли это мошенничеством, ЕСПЧ постановил, что это неотличимо от обычной предпринимательской деятельности.

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