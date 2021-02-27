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Дело Навального ,  
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СМИ назвали колонию, куда отправят Навального

Исправительная колония общего режима №2 во Владимирской области
Исправительная колония общего режима №2 во Владимирской области (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области. Об этом сообщили источники «Ярновости», ТАСС и «Медиазоны».

Собеседник «Ярновости» из ФСИН уточнил, что Навального переведут в колонию общего режима ИК-2 в городе Покров. Сейчас, по данным издания, Навальный находится в СИЗО Кольчугино (другой город Владимирской области), оттуда его уже переведут в колонию.

Источник «Медиазоны» отметил, что накануне Навальный уже находился во Владимирской области. Собеседник издания подтвердил, что его должны отвезти в ИК-2.

ФСИН заявила о гарантии безопасности Навальному в колонии
Политика
<p>Алексей Навальный</p>

То же подтверждает информация ТАСС. «По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин», — сказал собеседник агентства.

Представитель покровской колонии и дежурная часть СИЗО-3 Кольчугино заявили «РИА Новости», что не располагает данными о нахождении у них Алексея Навального.

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Оппозиционера задержали 17 января по делу «Ив Роше» сразу же по прилете в Россию из Германии, где Навальный был на лечении. ФСИН потребовала заменить его условный срок по делу на реальный. Суд 2 февраля согласился с этим и приговорил Навального к лишению свободы в колонии. С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста оппозиционер пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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