Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в «Москва-Сити»

Пресненский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о стрельбе в комплексе «Москва-Сити» Магомеда Исмаилова, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2018 года. Предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе организованной группы)», — заявил Черников.

17 ноября 2017 года на территории «Москва-Сити» произошла перестрелка, в результате которой двое сотрудников подконтрольного Росгвардии ФГУП «Охрана» получили огнестрельные ранения. У одного из раненых похищен пистолет Макарова.





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Как ранее сообщал РБК, в одном из ресторанов башни «Око» отмечали 50-летие ранее судимого предпринимателя Дмитрия Павлова, рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Как сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве, стрельба началась из-за черного Mercedes, припаркованного у входа в подъезд башни, который мешал проходу гостей.

По данным источника РБК, близкого к следствию, на месте перестрелки были обнаружены «семь гильз из металла коричневого цвета, пять гильз из металла зеленого цвета, три гильзы желтого цвета калибром 9 мм, а также четыре пули из металла желтого цвета калибром 9 мм».

По словам советника главы Росгвардии Александра Хинштейна, у охранного предприятия, сотрудники которого участвовали в перестрелке, изъяли все оружие, в дальнейшем планируется лишить его лицензии.