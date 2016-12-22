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Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в «Москва-Сити»
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Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в «Москва-Сити»
Общество, 20:05
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Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в «Москва-Сити»

Пресненский суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о стрельбе в комплексе «Москва-Сити» Магомеда Исмаилова, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 января 2018 года. Предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе организованной группы)», — заявил Черников.

17 ноября 2017 года на территории «Москва-Сити» произошла перестрелка, в результате которой двое сотрудников подконтрольного Росгвардии ФГУП «Охрана» получили огнестрельные ранения. У одного из раненых похищен пистолет Макарова.

Видео: ПРОИСШЕСТВИЯ СЕГОДНЯ / YouTube

Как ранее сообщал РБК, в одном из ресторанов башни «Око» отмечали 50-летие ранее судимого предпринимателя Дмитрия Павлова, рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Как сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве, стрельба началась из-за черного Mercedes, припаркованного у входа в подъезд башни, который мешал проходу гостей.

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По данным источника РБК, близкого к следствию, на месте перестрелки были обнаружены «семь гильз из металла коричневого цвета, пять гильз из металла зеленого цвета, три гильзы желтого цвета калибром 9 мм, а также четыре пули из металла желтого цвета калибром 9 мм».

По словам советника главы Росгвардии Александра Хинштейна, у охранного предприятия, сотрудники которого участвовали в перестрелке, изъяли все оружие, в дальнейшем планируется лишить его лицензии.

Авторы: Валерий Романов, Дмитрий Окрест.
Теги: Пресненский суд Москвы , Росгвардия , "Москва-Сити"
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