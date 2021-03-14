В Чикаго более десяти человек пострадали из-за стрельбы на вечеринке

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, более 10 ранены. На месте происшествия полиция нашла четыре пистолета

Обращение полицейских к СМИ с места преступления (Фото: Chicago_Police / Twitter)

На вечеринке в районе Саут-Сайд в Чикаго произошла стрельба, погибли два человека, как минимум 13 пострадали, со ссылкой на власти сообщила газета The Chicago Sun-Times.

По данным полиции, вечеринка проходила на территории предприятия, которое занимается буксировкой автомобилей. Там также находится бар, сообщил телеканал WGN 9.

Стрельбу устроили ранним утром. Пострадавшим от 20 до 44 лет. Все они госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.

По данным властей, на месте были найдены четыре пистолета, сообщил телеканал NBC Chicago.