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В Чикаго более десяти человек пострадали из-за стрельбы на вечеринке

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, более 10 ранены. На месте происшествия полиция нашла четыре пистолета
Обращение полицейских к СМИ с места преступления
Обращение полицейских к СМИ с места преступления (Фото: Chicago_Police / Twitter)

На вечеринке в районе Саут-Сайд в Чикаго произошла стрельба, погибли два человека, как минимум 13 пострадали, со ссылкой на власти сообщила газета The Chicago Sun-Times.

По данным полиции, вечеринка проходила на территории предприятия, которое занимается буксировкой автомобилей. Там также находится бар, сообщил телеканал WGN 9.

Стрельбу устроили ранним утром. Пострадавшим от 20 до 44 лет. Все они госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.

В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек
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Фото:Alex Milan Tracy / Zuma / Global Look Press

По данным властей, на месте были найдены четыре пистолета, сообщил телеканал NBC Chicago.

В американском штате Иллинойс 32-летний мужчина в январе застрелил четырех человек. Серию убийств он начал в Чикаго. Там он в гараже застрелил мужчину, сидевшего в автомобиле, а также охранника и пожилую женщину в жилом доме. После этого стрелок ограбил магазин, где его жертвой стал 20-летний молодой человек, и пытался скрыться в соседнем городе. По пути он ранил двоих человек, и в результате был застрелен полицейскими.

Автор
Виктория Полякова
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