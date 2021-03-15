Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Визит китайской делегации в Крым — это ответ КНР на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — сообщил Рабинович.

Он добавил, что китайские бизнесмены договорились с властями Крыма о налаживании отношений с местными предприятиями и наметили план действий в области туризма.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в государственную собственность производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок ПАО «Мотор Сич». Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что национализация проводится ради безопасности страны.