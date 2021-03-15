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Политика ,  
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Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Визит китайской делегации в Крым — это ответ КНР на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — сообщил Рабинович.

Он добавил, что китайские бизнесмены договорились с властями Крыма о налаживании отношений с местными предприятиями и наметили план действий в области туризма.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в государственную собственность производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок ПАО «Мотор Сич». Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что национализация проводится ради безопасности страны.

Украина решила национализировать «Мотор Сич»
Политика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций «Мотор Сич», однако в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку. Два года спустя суд по ходатайству Службы безопасности Украины (СБУ) наложил на них арест. В СБУ сообщали, что иностранные компании попытались получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

В августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций украинского предприятия.

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В конце января этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по приобретению акций «Мотор Сич». Под ограничения попали гражданин Китая Ван Цзин, а также предприятия Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group Co. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

На прошлой неделе предприниматели из КНР посетили Крым. Как сообщается на сайте властей региона, китайские бизнесмены заинтересовались сотрудничеством с Крымом в сфере туризма, а крымские предприятия заявили о готовности экспортировать свою продукцию в Китай.

Верховная Рада Украина Крым Вадим Рабинович «Мотор Сич»
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