Украина решила национализировать «Мотор Сич»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть на с ПАО «Мотор Сич», производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок, в государственную собственность. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНИАН.

«На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сказал он.

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