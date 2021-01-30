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Политика ,  
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Киев ввел санкции против китайских акционеров «Мотор Сич»

Акции компании находятся под арестам с 2017 года. Инвесторы требуют у Киева компенсацию ущерба в размере $ 3,5 млрд из-за ареста акций и блокирования доступа к управлению компанией
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Власти Украины ввели санкции против гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний, следует из указа президента Украины Владимира Зеленского.

Под ограничения попали четыре компании — Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также среди ограничений — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий в Украине. Санкции введены на три года.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении физических и юридических лиц, однако сами списки опубликованы не были.

США выразили беспокойство из-за планов Китая купить «Мотор Сич»
Политика

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций предприятия, однако в следующем году Служба безопасности Украины (СБУ) наложила арест на акции. В СБУ заявили, что иностранные компании пытались получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

В начале августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в компании. В декабре инвесторы направили украинскому правительству сообщение об обращении в международный арбитраж против Украины. Они намерены взыскать компенсацию ущерба в размере $ 3,5 млрд из-за ареста акций и блокирования доступа к управлению компанией.

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Против намерений китайских компаний приобрести «Мотор Сич» неоднократно выступали власти США. В конце 2019 года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор говорил, что США рассчитывают на сделку по привлечению на «Мотор Сич» американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Автор
Анастасия Батманова
Киев Украина Китай «Мотор Сич»
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