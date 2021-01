Киев ввел санкции против китайских акционеров «Мотор Сич»

Акции компании находятся под арестам с 2017 года. Инвесторы требуют у Киева компенсацию ущерба в размере $ 3,5 млрд из-за ареста акций и блокирования доступа к управлению компанией

Фото: Стрингер / РИА Новости

Власти Украины ввели санкции против гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний, следует из указа президента Украины Владимира Зеленского.

Под ограничения попали четыре компании — Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также среди ограничений — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий в Украине. Санкции введены на три года.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении физических и юридических лиц, однако сами списки опубликованы не были.