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В Москве и Подмосковье с 11 марта начнется потепление

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве и Московской области с 11 марта начнется потепление. Об этом РБК заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Потепление начнется с сегодняшнего дня. Уже сегодня в Москве будет минус 6–8 градусов, в Подмосковье — минус 5–10», — сказал Тишковец.

По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, повышение температуры воздуха будет происходить за счет разрушения антициклона под натиском атлантического тепла.

При этом Тишковец отмечает, что даже такое потепление — все равно не дотягивает до температурной нормы и соответствует январским показателям. Но, несмотря на это, среднесуточные температуры теперь медленно пойдут вверх. По словам Тишковца, ближайшей ночью будет от -15 до -17 градусов и малооблачно.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Завтра температура должна подняться до -4 или -6, а после 21:00 мск в столице ожидается снег, говорит эксперт. По его словам, в субботу «столбики термометра пойдут на штурм нуля».

Тишковец добавил, что весь март ночью будет слабый минус, а днем — слабый плюс. Это будет сопровождаться таянием снега и слякотью. Выше нуля температура поднимается не раньше последней декады месяца, заключил эксперт.

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Ранее синоптики сообщали, что ночь с 9 на 10 марта стала самой холодной за всю весну. При этом со времен окончания Второй мировой войны конкретно для 10 марта в этом году была самая холодная погода.

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