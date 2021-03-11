В Москве и Подмосковье с 11 марта начнется потепление

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве и Московской области с 11 марта начнется потепление. Об этом РБК заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Потепление начнется с сегодняшнего дня. Уже сегодня в Москве будет минус 6–8 градусов, в Подмосковье — минус 5–10», — сказал Тишковец.

По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, повышение температуры воздуха будет происходить за счет разрушения антициклона под натиском атлантического тепла.

При этом Тишковец отмечает, что даже такое потепление — все равно не дотягивает до температурной нормы и соответствует январским показателям. Но, несмотря на это, среднесуточные температуры теперь медленно пойдут вверх. По словам Тишковца, ближайшей ночью будет от -15 до -17 градусов и малооблачно.