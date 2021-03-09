Синоптик спрогнозировал «величавый» уход зимы в Европейской России

Со вторника, 9 марта, в центр Европейской России придут аномальные холода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — сказал Вильфанд.

По его словам, утром 9 марта в Москве ожидается 15-16 градусов мороза, а по области минус 19. Днем температура поднимется максимум до минус 10 градусов.

Затем мороз усилится. Ночью будет от минус 19 до минус 21 градуса в Москве и до минус 24-28 в Подмосковье. Вильфанд отметил, что это на 11-13 градусов ниже нормы.