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В Москве ночь на 10 марта стала самой холодной с конца Второй мировой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за эту весну, температура воздуха в столице опустилась до минус 21,2 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Абсолютный рекорд минимальной температуры для сегодняшнего дня составляет минус 25,6, он был установлен в 1915 году», — добавил синоптик.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что за всю послевоенную историю России, с 1945 года, это самая холодная погода конкретно для 10 марта. По его словам, ночные 20-градусные морозы продержатся в Москве в ближайшие двое суток, а днем будет минус 9–12 градусов. С пятницы ожидается потепление, и к субботе температура может подняться до нуля, добавил Тишковец.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Предыдущий температурный рекорд этой весны был установлен в ночь с 8 на 9 марта, синоптики называли ее самой холодной в Москве с начала календарной весны. Температура воздуха тогда составила минус 14,6 градуса. В Московской области при этом она местами упала до минус 24 градусов мороза.

погода холод новости Вторая мировая война
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