Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Пост российских миротворцев на въезде в Лачинский коридор (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс»

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении.

Предыдущие переговоры глав оборонных ведомств состоялись 25 февраля. Тогда Шойгу и Арутюнян также обсудили миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. 10 ноября в ходе переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана сторонам удалось подписать договор о прекращении военных действий. Для поддержания перемирия российская сторона направила в зону конфликта 1960 миротворцев. Если условия перемирия будут соблюдаться, российские военные пробудут там следующие пять лет. В противном случае срок пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе может быть увеличен.