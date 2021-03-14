Российские эксперты оценили боеспособность британской армии

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Приоритетом для британской армии всегда являлись флот и авиация, заявил РБК военный эксперт и один из авторов книги ЦАСТ «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин.

Так он прокомментировал доклад оборонного комитета палаты общин Великобритании, в котором говорится, что танки, используемые армией страны, устарели и могли бы проиграть в случае «артиллерийской дуэли» с российскими силами.

По словам Лямина, проблема с сухопутными войсками у Великобритании носит давний характер. «После холодной войны, как и в других европейских странах, у них началось сокращение военных расходов. Соответственно, сильнее всего это коснулось сухопутных войск, сильно уменьшилась численность, от недостаточного финансирования страдают программы модернизации», — сказал Лямин.

Эксперт добавил, что модернизация танков Challenger 2 требует финансирования, за которое идет «жесткая» конкуренция. «Сейчас идет вопрос о том, что нужна их (танков Challenger 2. — РБК) модернизация как минимум, выдвигаются предложения, но для этого нужно финансирование выбивать. А тут уже жесткая конкуренция с флотом и авиацией», — отметил Лямин.