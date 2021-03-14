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Российские эксперты оценили боеспособность британской армии

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Приоритетом для британской армии всегда являлись флот и авиация, заявил РБК военный эксперт и один из авторов книги ЦАСТ «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин.

Так он прокомментировал доклад оборонного комитета палаты общин Великобритании, в котором говорится, что танки, используемые армией страны, устарели и могли бы проиграть в случае «артиллерийской дуэли» с российскими силами.

По словам Лямина, проблема с сухопутными войсками у Великобритании носит давний характер. «После холодной войны, как и в других европейских странах, у них началось сокращение военных расходов. Соответственно, сильнее всего это коснулось сухопутных войск, сильно уменьшилась численность, от недостаточного финансирования страдают программы модернизации», — сказал Лямин.

Эксперт добавил, что модернизация танков Challenger 2 требует финансирования, за которое идет «жесткая» конкуренция. «Сейчас идет вопрос о том, что нужна их (танков Challenger 2. — РБК) модернизация как минимум, выдвигаются предложения, но для этого нужно финансирование выбивать. А тут уже жесткая конкуренция с флотом и авиацией», — отметил Лямин.

Британия захотела усилить свой военный киберпотенциал
Политика

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с РБК напомнил о статье UK Defence о том, что Великобритания сократит количество закупаемых американских самолетов F-35 на 65%.

«Весь ворох проблем выливается в то, что идет борьба за бюджет, который удалось продавить, £80 млрд ($111 млрд. — РБК) — существенное увеличение на оборону», — сказал Леонков.

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Британия потратит 80 млрд фунтов на модернизацию армии
Политика

По словам эксперта, цель отчета комитета палаты общин — вызвать дискуссию в обществе, обратить внимание на проблемы того или иного вида войск и заручиться общественной поддержкой, которая может повлиять на распределение военного бюджета. «С военной точки зрения они Америку не открывают», — отметил он.

Ранее британское правительство анонсировало модернизацию своих вооруженных сил, на эти цели в ближайшие четыре года планируется потратить £80 млрд. Власти хотят модернизировать танки и приобрести новые боевые фрегаты. Также планируется увеличить количество ядерных боеголовок, которые Великобритания сможет мобилизовать в случае военной угрозы. Кроме того, власти приобретут несколько дронов-камикадзе.

оборона Великобритания российские эксперты британская армия
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