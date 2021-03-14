Британия захотела усилить свой военный киберпотенциал

Великобритания планирует наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. Об этом говорится в выступлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, которое опубликовала его канцелярия.

«Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», — заявил Джонсон.

По словам премьер-министра, новый подход к киберсфере позволит полностью изменить имеющиеся у Великобритании возможности для защиты людей и продвижения своих интересов в мире.

Накануне глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс в статье для Times заявил, что Россия и Китай получают преимущества в военных технологиях в ходе «сражения за киберпространство».