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Политика ,  
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Британия захотела усилить свой военный киберпотенциал

Великобритания планирует наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. Об этом говорится в выступлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, которое опубликовала его канцелярия.

«Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», — заявил Джонсон.

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По словам премьер-министра, новый подход к киберсфере позволит полностью изменить имеющиеся у Великобритании возможности для защиты людей и продвижения своих интересов в мире.

Накануне глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс в статье для Times заявил, что Россия и Китай получают преимущества в военных технологиях в ходе «сражения за киберпространство».

Ранее посольство России в Великобритании выразило «глубокую озабоченность» британскому МИДу из-за «слитых» хакерами документов, якобы принадлежавших Великобритании. В документах говоится, что Лондон ведет против России информационную войну и стремится подорвать влияние русскоязычных СМИ. В свою очередь, МИД Великобритании заявил, что не будет комментировать то, что не является официально опубликованным документом.

Киберпространство Борис Джонсон военный потенциал Великобритания
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