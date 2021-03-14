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Племянница Трампа назвала огорчившее его больше победы Байдена событие

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Экс-президент США Дональд Трамп в прошлом году больше огорчился блокировке в Twitter, чем своему поражению на президентских выборах. Об этом рассказала племянница бывшего главы государства Мэри Трамп, передает Business Insider.

«Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года», — уточнила она.

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Мэри Трамп отметила, что блокировка аккаунта экс-президента в Twitter расстроила его больше проигрыша новому лидеру США Джо Байдену.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в начале января «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». К такому решению соцсеть пришла после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа 6 января. Протестующие ворвались в здание американского конгресса и сорвали его заседание, на котором должны были утвердить результаты голосования на выборах. Сам Трамп осудил действия ворвавшихся в Капитолий. Однако его противники в Демпартии заявили, что он косвенно виновен в происходящем из-за своих публичных высказываний.

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