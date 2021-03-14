Корсаков станет первым российским космонавтом на Crew Dragon
Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков первым из россиян полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew Dragon или другом космическом корабле и астронавт NASA на нашем корабле. Вот Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon», — сказал он.
По словам специалиста, Корсаков уже прошел «необходимые мероприятия» в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения.
Ранее стало известно, что Корсаков не полетит на МКС, как должен был, в начале апреля в составе экспедиции МКС-65. Его заменили американским астронавтом Марком Ванде Хаем.