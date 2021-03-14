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Корсаков станет первым российским космонавтом на Crew Dragon

Сергей Корсаков
Сергей Корсаков (Фото: roscosmos.ru)

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков первым из россиян полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew Dragon или другом космическом корабле и астронавт NASA на нашем корабле. Вот Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon», — сказал он.

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По словам специалиста, Корсаков уже прошел «необходимые мероприятия» в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения.

Ранее стало известно, что Корсаков не полетит на МКС, как должен был, в начале апреля в составе экспедиции МКС-65. Его заменили американским астронавтом Марком Ванде Хаем.

Решение приняла Межведомственная комиссия по отбору космонавтов (МВК) по «настоятельным просьбам» США. Свои действия в «Роскосмосе» объяснили приверженностью совместным договоренностям и духу совместного использования орбитальной станции.

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Власов пояснил, что NASA так подстраховывается, чтобы, даже если полет Crew Dragon будет неудачен, на МКС были американские астронавты.

SpaceX впервые запустила Crew Dragon весной 2020 года. Это первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Кроме того, для США это стало первым пилотируемым запуском за девять лет. Корабль успешно доставил на МКС двух американских астронавтов.

Прежде, с момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году, астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях «Союз».

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