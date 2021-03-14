Корсаков станет первым российским космонавтом на Crew Dragon

Сергей Корсаков (Фото: roscosmos.ru)

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков первым из россиян полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew Dragon или другом космическом корабле и астронавт NASA на нашем корабле. Вот Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon», — сказал он.

По словам специалиста, Корсаков уже прошел «необходимые мероприятия» в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения.

Ранее стало известно, что Корсаков не полетит на МКС, как должен был, в начале апреля в составе экспедиции МКС-65. Его заменили американским астронавтом Марком Ванде Хаем.