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Технологии и медиа ,  
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Астронавты NASA завершили монтажные работы в открытом космосе

Астронавты США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили монтажные работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.

В открытом космосе астронавты провели 6 часов 47 минут. В  ходе работ они переместили аммиачные перемычки, установили усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest и закончили подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus. По данным NASA, все поставленные задачи по были выполнены успешно.

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Предыдущие работы в открытом космосе прошли 1 марта. Их проводили астронавты NASA Кейт Рубинс и Виктор Гловер, в открытом космосе они пробыли больше семи часов. Астронавты трудились над усилением электроснабжения станции.

Ранее сообщалось, что команда МКС в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американкой астронавтки Кэтлин Рубинс приземлится на Землю 17 апреля. По данным NASA, корабль «Союз МС-17» отчалит от орбиты в 16:02 мск 17 апреля. В 16:57 команда должна приземлиться в районе города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

открытый космос NASA МКС
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