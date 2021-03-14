Астронавты NASA завершили монтажные работы в открытом космосе

Астронавты США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили монтажные работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.

В открытом космосе астронавты провели 6 часов 47 минут. В ходе работ они переместили аммиачные перемычки, установили усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest и закончили подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus. По данным NASA, все поставленные задачи по были выполнены успешно.

Предыдущие работы в открытом космосе прошли 1 марта. Их проводили астронавты NASA Кейт Рубинс и Виктор Гловер, в открытом космосе они пробыли больше семи часов. Астронавты трудились над усилением электроснабжения станции.

Ранее сообщалось, что команда МКС в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американкой астронавтки Кэтлин Рубинс приземлится на Землю 17 апреля. По данным NASA, корабль «Союз МС-17» отчалит от орбиты в 16:02 мск 17 апреля. В 16:57 команда должна приземлиться в районе города Жезказган Карагандинской области Казахстана.