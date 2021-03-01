Астронавты МКС закончили семичасовые работы в открытом космосе

Астронавты NASA Кейт Рубинс и Виктор Гловер завершили длившиеся больше семи часов работы в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в Twitter NASA.

«Выход в открытый космос официально завершился. <...> Выход в открытый космос Виктора Гловера и Кейта Рубинса длился семь часов четыре минуты», — уточняется в сообщении.

Астронавты трудились над усилением электроснабжения станции. На МКС в ближайшее время должны появится новые, более мощные солнечные панели.