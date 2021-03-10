NASA назвало дату возвращения на Землю команды МКС

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Команда Международной космической станции (МКС) в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американкой астронавтки Кэтлин Рубинс приземлится на Землю 17 апреля. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

Корабль «Союз МС-17» отчалит с орбиты в 16:02 мск 17 апреля. В 16:57 команда должна приземлиться в районе города Жезказган в Карагандинской области Казахстана.

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Команда в составе Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Рубинс направилась к МКС в октябре прошлого года. По планам, экипаж должен провести 177 суток на орбите. В задачах российских космонавтов было 55 научных исследований и экспериментов, а также два открытых выхода в космос.

При этом в мае прошлого года «Роскосмос», принимая решение об отправке команды на МКС, утвердил сразу три экипажа: основной, дублирующий и резервный. Причиной назвали повышенный риск в условиях пандемии коронавируса.

