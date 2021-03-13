Новосибирская чиновница объяснила слова о зарплате ученых в 17 тыс. руб.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова объяснила, что ее слова о том, что 17 тыс. руб. являются достаточной зарплатой для молодых ученых были оговоркой. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

«На самом деле, была оговорка. Речь шла не о зарплате вообще, речь шла об окладной части. Зарплата, конечно, будет больше!», — пояснила Мануйлова.

По ее словам, изначально на мероприятии, в ходе которого она сделала соответствующее заявление, предполагалось обсуждение «совсем других вопросов».

Ранее в ходе пресс-конференции Мануйлова, отвечая на вопрос о ситуации с

сотрудницей Новосибирского научного центра Анастасией Проскуриной, которая пожаловалась на низкую зарплату, заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. По словам чиновницы, минимальная величина зарплаты будет составлять порядка 17-20 тыс. руб. Она считает, что такая зарплата даст «ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую».