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Новосибирская чиновница объяснила слова о зарплате ученых в 17 тыс. руб.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова объяснила, что ее слова о том, что 17 тыс. руб. являются достаточной зарплатой для молодых ученых были оговоркой. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

«На самом деле, была оговорка. Речь шла не о зарплате вообще, речь шла об окладной части. Зарплата, конечно, будет больше!», — пояснила Мануйлова.

Минобрнауки назвало зарплату пожаловавшейся Путину научной сотрудницы
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Валерий Фальков

По ее словам, изначально на мероприятии, в ходе которого она сделала соответствующее заявление, предполагалось обсуждение «совсем других вопросов».

Ранее в ходе пресс-конференции Мануйлова, отвечая на вопрос о ситуации с
сотрудницей Новосибирского научного центра Анастасией Проскуриной, которая пожаловалась на низкую зарплату, заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. По словам чиновницы, минимальная величина зарплаты будет составлять порядка 17-20 тыс. руб. Она считает, что такая зарплата даст «ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую».

8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию с участием президента России Владимира Путина научная сотрудница Анастасия Проскурина пожаловалась на низкую зарплату. По ее словам, вместо положенных с учетом средней зарплаты в регионе 79 тыс. она получает 25 тыс. Путин поручил главам Минобрнауки и Минфина Валерию Фалькову и Антону Силуанову разобраться в ситуации.

На следующий день Следственный комитет организовал проверку по факту возможного нарушения трудовых прав.

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