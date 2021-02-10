Минобрнауки назвало зарплату пожаловавшейся Путину научной сотрудницы

Валерий Фальков (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Зарплата научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной, которая ранее жаловалась президенту Владимиру Путину на низкие выплаты, составляет 44,1 тыс. руб. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков во время встречи главы государства с правительством. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 129 руб. В том числе, как она справедливо указала, 25 тыс. — это должностной оклад», — сказал Фальков.

По его словам, в 2019 году эта сумма была больше за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 57 375 руб.

8 февраля Проскурина рассказала президенту о том, что вместо положенных с учетом средней зарплаты по региону 79 тыс. руб. получает 25 тыс. Она также указала, что руководство института, в котором она работает, предложило перейти на полставки многим сотрудникам вместо повышения зарплаты, предусмотренного указом главы государства. Путин поручил разобраться в ситуации Фалькову, а также главе Минфина Антону Силуанова.