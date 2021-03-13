Гинцбург заявил о начале испытаний «Спутника V» на онкобольных

В России начались исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Соловьев Live».

«Отдельно сейчас исследования [«Спутника V»] на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России] Андреем Каприным совместные исследования [ведутся]», — отметил он.

По словам Гинцбурга, противопоказанием к вакцинации является прохождение химиотерапии или прием лекарств, которые подавляют деление клеток. В остальных случаях онкологические заболевания не являются причиной для отказа от прививки, отметил он.

В конце января Минздрав России включил в инструкцию по применению вакцины от коронавируса предостережение для людей со злокачественными новообразованиями. Рекомендации для этих групп пациентов в ведомстве объяснили отсутствием полной информации о возможных побочных эффектах.