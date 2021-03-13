Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Вернувшийся после скандала Панарин помог клубу прервать серию поражений Спорт, 00:03 Новосибирская чиновница объяснила слова о зарплате ученых в 17 тыс. руб. Общество, 13 мар, 23:23 «Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов Политика, 13 мар, 23:14 На открытом в карантин заводе Tesla в США выявили сотни случаев COVID-19 Бизнес, 13 мар, 23:06 Гинцбург заявил о начале испытаний «Спутника V» на онкобольных Общество, 13 мар, 22:51 Вуз в Англии решил отказаться от «отца» и «матери» Общество, 13 мар, 22:16 Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для всех возрастов Общество, 13 мар, 22:12 СМИ сообщили об избиении игрока «Локомотива» после матча Юношеской лиги Спорт, 13 мар, 22:07 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 13 мар, 22:06 ЦСКА сообщил о состоянии травмированного Марио Фернандеса Спорт, 13 мар, 21:36 Как россияне отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж Общество, 13 мар, 21:31  Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова Общество, 13 мар, 21:30 Умер зампред экономического комитета Совета Федерации Политика, 13 мар, 21:06 «Спартак» победил «Динамо» и вышел на второе место в чемпионате России Спорт, 13 мар, 21:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гинцбург заявил о начале испытаний «Спутника V» на онкобольных

В России начались исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Соловьев Live».

«Отдельно сейчас исследования [«Спутника V»] на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России] Андреем Каприным совместные исследования [ведутся]», — отметил он.

Гинцбург объяснил рекомендацию онкобольным в инструкции к «Спутнику V»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Гинцбурга, противопоказанием к вакцинации является прохождение химиотерапии или прием лекарств, которые подавляют деление клеток. В остальных случаях онкологические заболевания не являются причиной для отказа от прививки, отметил он.

В конце января Минздрав России включил в инструкцию по применению вакцины от коронавируса предостережение для людей со злокачественными новообразованиями. Рекомендации для этих групп пациентов в ведомстве объяснили отсутствием полной информации о возможных побочных эффектах.

До этого генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн заявлял, что российские ученые подготовили дизайн-исследование о влиянии «Спутника V» на людей с онкологическими заболеваниями. Тогда сообщалось о планах приступить к отбору онкопациентов в группу для вакцинации.

Александр Гинцбург вакцина Спутник V онкобольные
Материалы по теме
Мурашко заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Собянин объявил о начале испытаний назальной формы «Спутника V»
Общество
В Минздраве сообщили об обсуждении испытания «Спутника V» на подростках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter