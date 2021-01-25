Гинцбург объяснил рекомендацию онкобольным в инструкции к «Спутнику V»

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Предостережение онкобольным в инструкции по применению вакцины от коронавируса «Спутник V» не связано с вопросами безопасности вакцины. Об этом сообщил РБК глава Центра Гамалеи, который разработал препарат, Александр Гинцбург.

«Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию. В результате применение такими пациентами вакцины против коронавируса, как и вакцин против других инфекционных заболеваний, может оказаться менее эффективным», — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, запрет для иммунизации этой группы пациентов не действует.

Ранее Минздрав России включил в инструкцию по применению вакцины от коронавируса предостережение для людей со злокачественными новообразованиями. Рекомендации для этих групп пациентов в ведомстве объясняли отсутствием полной информации о возможных побочных эффектах.