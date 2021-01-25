Гинцбург объяснил рекомендацию онкобольным в инструкции к «Спутнику V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 14:15
Индийская армия назвала незначительным столкновение на границе с Китаем Политика, 14:34 «Челси» уволил Лэмпарда с поста главного тренера Спорт, 14:34 Суд вынес приговор бывшему мэру Туапсе и его подчиненным Общество, 14:32 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 14:30 В «Аяксе» удивились сообщениям о €12 млн за трансфер Промеса в «Спартак» Спорт, 14:24 Правозащитники сообщили о 3,7 тыс. задержанных на акциях 23 января Политика, 14:24 Встреча Путина со студентами. Прямая трансляция Политика, 14:23 Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные меры Общество, 14:23 Собянин заявил о спаде эпидемии COVID-19 в Москве Общество, 14:21 Skoda рассказала о новом компактном кроссовере Авто, 14:16 МИД вызвал посла США из-за заявлений об акциях в поддержку Навального Политика, 14:10 Сбербанк запустил механизм онлайн-сделок со вторичкой Недвижимость, 14:10 В Великобритании закроют работавшую с 1778 года сеть магазинов Debenhams Экономика, 14:10 S7 первой в России разрешила бронировать самолеты онлайн Бизнес, 14:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гинцбург объяснил рекомендацию онкобольным в инструкции к «Спутнику V»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Предостережение онкобольным в инструкции по применению вакцины от коронавируса «Спутник V» не связано с вопросами безопасности вакцины. Об этом сообщил РБК глава Центра Гамалеи, который разработал препарат, Александр Гинцбург.

«Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию. В результате применение такими пациентами вакцины против коронавируса, как и вакцин против других инфекционных заболеваний, может оказаться менее эффективным», — пояснил Гинцбург.

В инструкции к вакцине «Спутник V» появилась новая рекомендация
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Он отметил, что решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, запрет для иммунизации этой группы пациентов не действует.

Ранее Минздрав России включил в инструкцию по применению вакцины от коронавируса предостережение для людей со злокачественными новообразованиями. Рекомендации для этих групп пациентов в ведомстве объясняли отсутствием полной информации о возможных побочных эффектах.

В середине января гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн заявлял, что отечественные ученые подготовили дизайн-исследование о влиянии «Спутника V» на людей с онкологическими заболеваниями. Планировалось, что в ближайшее время специалисты должны приступить к отбору онкопациентов в группу для вакцинации.

Читайте на РБК Pro
Почему джин и текила стали королями рынка импортного алкоголя Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Самый каверзный вопрос на собеседовании: шесть вариантов ответа Не только чистая энергетика: 3 акции-бенефициара президентства Байдена

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Александр Гинцбург вакцина
Материалы по теме
В России заявили о готовности исследовать «Спутник V» на онкопациентах
Общество
Небензя заявил о надежде на скорую сертификацию вакцины «Спутник-V» ВОЗ
Политика
Голикова посоветовала переболевшим COVID-19 пока не вакцинироваться
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter