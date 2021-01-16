В России заявили о готовности исследовать «Спутник V» на онкопациентах

Российские ученые подготовили дизайн исследования влияние вакцины «Спутник V» против коронавируса на людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает ТАСС.

«Мы подготовили дизайн исследования, который находится на согласовании в этическом комитете», — сказал Каприн.

В разработке общего плана и описания методов клинических исследований вакцины участвовали специалисты НМИЦ радиологии вместе с учеными Центра им. Н.Ф.Гамалеи. По словам Каприна, в ближайшее время специалисты должны приступить к отбору онкопациентов в группу, которую будут вакцинировать. По оценкам ученого, на исследование специалистам понадобится около 6-7 месяцев, а группа добровольцев должна состоять из 250 человек.

Ранее, 26 декабря, Минздрав России одобрил применение «Спутника V» для пожилых людей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что безопасность российской вакцины была подтверждена в ходе экспертизы. Руководитель исследования на пожилых, главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин рассказывал, что ни у одного из добровольцев, испытывающих отечественную вакцину, не были обнаружены какие-либо побочные эффекты после инъекции.