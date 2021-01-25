В инструкции к вакцине «Спутник V» появилась новая рекомендация

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Минздрав России включил в инструкцию по применению вакцины от коронавируса «Спутник V» рекомендацию для людей со злокачественными новообразованиями. Соответствующий документ опубликован на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

«Вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — говорится в документе. Рекомендации для этих групп вакциницирующих объясняются отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах.

Помимо этого инструкция дополнена особым указанием о пациентах, получающих иммуносупрессивную терапию и пациентов с иммунодефицитом. Согласно документу, у них может не развиться достаточный иммунный ответ.

Ранее Минздрав разместил на своем сайте стандартную операционную процедуру при применении вакцины «Спутник V». В документе описываются правила хранения и условия применения препарата, противопоказания и методика вакцинации. Также в документе были указаны

противопоказаниями к применению вакцины. Среди них гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того вакцинация противопоказана беременным и людям до 18 лет. в Минздраве отмечали, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии. Однако в список противопоказаний такие болезни включать не стали.