В Госдуме ответили на призыв Киева «открыть доступ» в Крым

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Украине следует перестать выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — сказал Шеремет, передает «РИА Новости».

Шеремет сказал об этом в ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал от России «занять неполитизированную позицию» и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

Шеремет отметил, что Украина пытается преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев посредством санкций и уголовными делами. Он отметил, что власти Украины боятся, «что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России».