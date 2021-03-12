Глава МИД Украины потребовал от России «открыть доступ» в Крым

Дмитрий Кулеба (Фото: mfa.gov.ua)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «открыть доступ» в Крым и «занять неполитизированную позицию». Об этом он заявил на встрече членов Совета Безопасности ООН по теме Крыма, передает LB.ua.

«Мы призываем оккупационные власти отказаться от политизации вопроса относительно доступа на территорию Крыма, предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — сказал Кулеба.

Неформальное заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» состоялось 12 марта. Инициаторами встречи выступили Эстония и еще 20 государств.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого 95% участников проголосовали за присоединение. Украина, США и страны Евросоюза не признали результаты голосования и назвали происходящее аннексией. Москва утверждает, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.