СБУ возбудила дело из-за соглашения о флоте России в Крыму

Речь идет о заключенном 11 лет назад соглашении о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В СБУ полагают, что это позволило Москве увеличить в регионе число военных

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование обстоятельств подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти», — сообщили в СБУ.

В ведомстве утверждают, что подписание соглашения привело к увеличению числа личного состава российских военных формирований и спецслужб.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации соглашений об условиях пребывания Черноморского флота в Крыму.