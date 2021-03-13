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Экс-премьер назвал «реальных хозяев» Украины

Николай Азаров
Николай Азаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Настоящими хозяевами Украины являются США. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Кураторы Украины, хозяева реальные — американцы. Они прекрасно это понимают, и поэтому, например, «Партия регионов», это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена», — сказал Азаров.

В интервью Азаров также сообщил, что события на Украине в 2014 году произошли под кураторством иностранных спецслужб — английских и американских.

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«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», — сказал Азаров.

В том же интервью Азаров сравнил размеры пенсий в России и на Украине. Он напомнил, что средняя пенсия на Украине в три раза меньше, чем в России.

Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год в период президентства Виктора Януковича. Сразу после отставки он уехал из страны. В марте 2014 года Азаров и его сын стали фигурантами санкционного списка ЕС. На Украине его намереваются привлечь к уголовной ответственности, в отношении экс-премьера расследуются дела о коррупции.

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