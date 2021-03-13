Экс-премьер назвал «реальных хозяев» Украины

Николай Азаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Настоящими хозяевами Украины являются США. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Кураторы Украины, хозяева реальные — американцы. Они прекрасно это понимают, и поэтому, например, «Партия регионов», это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена», — сказал Азаров.

В интервью Азаров также сообщил, что события на Украине в 2014 году произошли под кураторством иностранных спецслужб — английских и американских.

«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», — сказал Азаров.