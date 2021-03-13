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Политика ,  
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Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве

Средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Средняя пенсия примерно раза в три ниже средней пенсии в России, тоже невысокой. А ведь был период, когда у нас (на Украине. — РБК) средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России», — сказал Азаров.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Бывший глава правительства назвал Украину одной из беднейших стран Европы «по всем параметрам». Он отметил, что после событий осени 2013 года и весны 2014-го в стране выросла смертность. «Смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город», — сказал Азаров.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия на Украине в 2018 году составила 2479 грн (примерно $91). В 2021 году средняя пенсия составила 3507,51 грн (примерно $126).

Средняя пенсия в России, по данным Росстата, составляет 15059 руб. 

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